Благоустройство второй части бульвара на улице Титова в Волгограде обойдется в 30 миллионов

Благоустройство второй очереди на Титова пройдет в следующем году Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде определили подрядчика, который займется благоустройством второй очереди бульвара вдоль улицы Титова. Работы в Краснооктябрьском районе почти за 30 миллионов рублей выполнит ООО «АСТРОЛ-ДСК». Согласно информации на сайте госзакупок, компания готова благоустроить территорию за 29 миллионов 755 тысяч рублей. Она же занималась приведением в порядок первой очереди бульварной части. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, территория включена в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год по результатам голосования волгоградцев.

На втором этапе благоустройства бульвара по улице Германа Титова подрядчик заменит на разрушенное тротуарное покрытие на уличную плитку на площади более двух тысяч квадратных метров. Также предстоит монтаж линии поливочного водопровода, проложить кабель под опоры освещения, установить новую парковую мебель и высадить около 80 деревьев и более 700 кустарников, в том числе клена, рябины, ивы, липы, спирея и других. На втором этапе благоустройства будет уложен рулонный газон на площади 5,8 тысячи квадратных метров.

Напомним, на первом этапе благоустройства бульвара на улице Титова от улицы Таращанцев до проспекта Ленина завершились мощение тротуара, монтаж системы освещения и поливочного водопровода, укладка 5,5 тысячи квадратных метров рулонного газона, высадка деревьев.