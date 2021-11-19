Волгоградская актриса примет участие в сериале «Вне себя»

Волгоградская актриса Ольга Руднева примет участие в сериале «Вне себя». Этот проект уже стартовал на видеоплатформе PREMIER. У волгоградки в картине роль горничной. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе телеканала ТНТ, роль очень фактурная, как и все персонажи актрисы, которых, кстати, уже накопилось немало в ее фильмографии. По словам самой Ольги, в сериале ее развеселило то, что ее впервые в карьере убивали во время съемок.

- Роль небольшая, я играю горничную, но я еще и один из фантомов, преследующих главного героя (Евгения Стычкина). На съемочной площадке меня впервые убивали, это было весело (смеется), - рассказала Ольга Руднева.

Волгоградка карьеру актрисы начала в родном городе, она играла в Театре юного зрителя.

- Я в основном была занята в вечерних постановках для взрослых зрителей. Шекспир, Мольер, Гоголь, - вспоминает волгоградка.

3 года назад Ольга перебралась в Москву и стала пробоваться на кастингах. Она уже снялась в сериалах «Полярный», «Яжотец», «Гусар», «Патриот», «Иванько» и других. Когда у девушки случаются гастроли в родном городе, по ее словам, она с большим трепетом возвращается на малую родину.

Сериал «Вне себя» - это остросюжетная детективная комедия с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Гениальный финансист страдает легким психическим расстройством. Он постоянно окружен фантомами, среди которых разные люди, в том числе погибшая жена. Чтобы избавиться от фантомов, герой расследует смерть жены. Тут его ждут сюрпризы.