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Здоровье19 ноября 2021 9:57

За сутки ковид убил 21 жителя Волгограда

Всего в регионе 19 ноября от коронавируса погибли 35 человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За сутки в регионе от ковида скончались 12 мужчин и 23 женщины

За сутки в регионе от ковида скончались 12 мужчин и 23 женщины

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области смертность от коронавируса остается очень высокой. 19 ноября подтвердились 35 смертей. Наибольшее число летальных исходов в областном центре. За сутки скончался 21 житель Волгограда, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Семеро погибших от COVID-19 в Волжском, по 2 человека скончались в Жирновском и Палласовском районах, по одному – в Котовском, Среднеахтубинском и Урюпинском.

За сутки в Волгоградской области скончались 12 мужчин, которым было от 52-х лет до 91-го года, и 23 женщины в возрасте от 53-х до 93-х лет. Всего с начала пандемии умерли 4179 волгоградцев.