В Волгоградской области накрыли подпольный цех с тоннами суррогата Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области обнаружили цех по производству поддельного алкоголя. Трое мужчин за сутки могли изготовить около 2 тонн суррогата. Ассортимент был приличный – 15 наименований, в основном слабоалкогольных коктейлей. Опасные напитки уходили на рынок, покупатели подвергали свои жизни риску. Ведь этот алкоголь не проходил регистрации в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, не имел маркировки, да и производился в условиях антисанитарии. Тара и оборудование элементарно не обрабатывались.

- Владельцы точек по продаже пивной и иной алкогольной продукции не интересовались ни качеством товара, ни подлинностью сопроводительных документов, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В момент обысков оперативники и следователи нашли 3,5 тонны алкоголя, 200 литров спирта и оборудование для производства напитков. Также изъяли мобильные телефоны, компьютеры, деньги, записи, доказывающие вину задержанных. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по двум статьям.

- Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению торговых точек, осуществляющих розничную торговлю фальсифицированной алкогольной продукцией, а также изъятие суррогата, - добавила Ирина Волк.