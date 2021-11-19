После введения QR-кодов в Волгограде стали прививаться по 17 тысяч человек в сутки

Волгоградцы еще активнее потянулись на вакцинацию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти все же добились своего: после того, как в стране и в Волгоградской области прививки от коронавируса стали обязательными в большинстве сфер, а без сертификата о вакцинации перестали пускать в рестораны и магазины, люди все же пошли прививаться. Их обложили ограничениями со всех сторон, как результат – в прививочных пунктах в ноябре людей в два раз больше, чем в октябре. Если в прошлом месяце прививки делали 7-12 человек в сутки, то теперь вдвое больше. Накануне волгоградский облздрав посчитал: только за один день в прививочных пунктах Волгоградской области вакцину получили 17,5 тысячи человек. Причем, 9,4 человек пришли прививаться первым компонентом.

Это самые высокие показатели с начала осенне-зимнего периода, говорят в комитете здравоохранения. И это не может не радовать – все ближе тот день, когда область достигнет коллективного иммунитета, и жители станут реже заражаться опасным вирусом. На сегодня в Волгоградской области привиты 1,18 миллиона волгоградцев.

Недостатка в вакцине нет, только на этой неделе в регион привезли новую партию вакцины. В том числе «Спутник Лайт», за которым так долго охотились жители города – накануне он закончилась практически во всех городских пунктах вакцинации. Чтобы привиться им, волгоградцы даже ехали в область, в том числе в Краснослободск.