19 ноября в Волгограде и области ожидается -10 мороза и туман

Ночью – минус, днем – плюс. В Волгоградской области наблюдаются температурные качели перед наступлением холодов. Сегодня, 19 ноября, синоптики регионального ЦГМС также прогнозируют резкие перепады. В светлое время суток ожидается -2...+3º, местами до +7º тепла, а в темное – от 0...10º мороза. При этом вероятный туманы, гололед. В некоторых районах – дождь, мокрый снег, морось. При этом ветер южный, но довольно сильный – до 10-14 м/с.

В Волгограде погода будет мягче. Днем ожидается +2...+4°, а ночью -2...-4°. Серьезных осадков не ждать, в областном центре их не будет совсем. Ветер юго-восточный с порывами до 6-11м/с.

Отметим, что дорожники готовы к борьбе со снегопадами, а пока их нет волгоградцы наблюдают радиационные туманы – обычное явление перед наступлением зимы.