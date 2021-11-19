Сотрудников закрывающихся магазинов «Радеж» пообещали не оставить на улице

Магазины "Радеж" постепенно начали закрываться Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде сокращается число работающих магазинов «Радеж», в скором времени все они закроются. Компания прекращает деятельность как торговый оператор. При этом сотрудники магазинов не должны остаться на улице. Об этом рассказала директор по персоналу «Радежа» Елена Медведева.

- Компания планово, как было ранее сообщено собственником, меняет вид деятельности и направляет свои усилия на развитие производства. Необходимости оптимизации персонала в компании нет: «Радеж» имеет потребность в сотрудниках, в том числе в других отраслях своей деятельности, мы готовы трудоустроить всех желающих на открытые вакансии, - отметила Елена Медведева.

Ранее стало известно, что владелец сети Юрий Сударев принял решение закрыть все магазины «Радеж» после двадцати лет работы. Предприниматель сосредоточится на овощеводческом комплексе «Ботаника».

В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области отметили, что магазины «Радеж» сохранят целевое назначение. Торговые объекты должны занять другие компании.

- Изменения не повлияют на обеспеченность территорий магазинами и на формирование оборота розничной торговли региона. Население в прежнем объеме сможет удовлетворять потребность в необходимых товарах и услугах, - подчеркнули в комитете.