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Общество19 ноября 2021 8:12

В Волгограде общественный транспорт подготовили к зиме

Снег с путей будут очищать спецтехника
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко

В Волгограде выполняют поручения губернатора по подготовке к зимнему периоду. На днях муниципальные предприятия отчитались о количестве спецтехники и реагентов для расчистки снега с дорог и тротуаров. Готов к холодам и общественный транспорт – трамваи и троллейбусы. МУП «Метроэлектротранс» и МУП «ВПАТП-7» отчитались о стопроцентной готовности.

- 140 троллейбусов и 280 трамвайных вагонов «Метроэлектротранс» порядка 100 единиц «ВПАТП-7» заблаговременно прошли сезонное техническое обслуживание. На всех предприятиях проводятся ежедневные контрольные проверки подвижного состава перед выпуском на линию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Наготове и спецтехника для расчистки снега с трамвайных путей. Также предприятия запаслись песко-соляной смесью, чтобы обрабатывать остановки общественного транспорта.