В Волжском молодой лихач устроил ДТП: 30-летний пассажир в больнице

Авария в Волжском произошла из-за нарушения ПДД. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В 22.30 часов 18 ноября в Волжском на улице Бульвар Профсоюзов столкнулись «Деу Нексия» и «Датсун». Пострадал 30-летний пассажир. Авария произошла из-за невнимательности 18-летнего водителя, который ехал за рулем «Деу» со стороны площади Труда в направлении Пионерской. Лихач грубо нарушил правила дорожного движения.

- При повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Датсун» под управлением 21-летнего жителя Астраханской области, который следовал в сторону площади Труда., - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В медучреждение госпитализировали мужчину из «Датсун».

Добавим, что за минувшие сутки на дорогах региона подразделения ГИБДД зафиксировали 786 нарушений ПДД, поймали более двух десятков пьяных водителей.