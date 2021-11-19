Под Волгоградом браконьеры поймали 208 кило рыбы

Полицейские нашли 15 сетей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Палласовском районе Волгоградской области задержали местных жителей с внушительным уловом - мужчины наловили 208 килограммов рыбы частиковых пород. Сделали они это не удочкой, а сетями, что строго запрещено законом. Участковый полиции вместе с оперативниками нашли 15 сетей.

- Четверо местных жителей в 12 километрах от села Красный Октябрь на берегу реки Торгун осуществили вылов рыбы массой при помощи 15 браконьерских сетей длиной более 1,5 км. Запрещенные снасти полицейские изъяли, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Стражи порядка проводят проверку. Если в отношении мужчин возбудят уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой», то им грозит по 5 лет тюрьмы.