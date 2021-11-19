В Волгоградской области подорожали хлеб, свекла и гречка

Хлеб и булки подорожали в Волгоградской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная неделя принесла новое повышение цен на многие продукты в Волгоградской области. Волгоградцам приходится тратить все больше и больше денег, чтобы холодильник не был пустым. На неделе с 8 по 15 ноября на 2,67% подорожали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата. Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной вырос в цене на 1%. На 1,18% стало дороже пшено, на 1,35% - гречка, на 2,7% - свекла, на 1,22% - сливочное масло, на 1,05% - маргарин. В очередной раз увеличился ценник на помидоры (на 3,37%) и огурцы (2,56%).

Некоторые продукты на прошлой неделе стали немного выгоднее. Снизилась цена на 1,31% на творог, на 3,14% - на фруктово-ягодные консервы для детского питания. На 1,75% подешевела пшеничная мука, на 1,52% - вермишель, на 2,69% - капуста.