В Волгограде коммунальщики начали засыпать траншеи после ремонта труб

Фото: Концессии теплоснабжения.

Накануне временно исполняющего полномочия главы администрации Волгограда Владимира Марченко поручил коммунальщикам срочно ликвидировать последствия ремонтов труб. Волгоградцы жалуются, что «Концессии» после работ долгое время не зарывают траншеи и в асфальте остаются дыры. 18 ноября появились первые результаты. Так, активно ведутся работы на улице Мира у НЭТа. Бригады восстановили трубопровод, для этого убирали асфальт. Покрытие обещают восстановить на этой неделе. Наводят порядок в Сурском сквере, где заменили 300 метров теплотрассы.

-По поручению «Концессии» нарастили темпы благоустройства в местах проведения земляных работ. В настоящее время устранение разрытий ведётся во всех районах города, восстановлено уже свыше 18 тысяч квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий».

А также пообещали, что в ближайший месяц, то есть до конца декабря, все вырытые котлованы обязательно устранят.