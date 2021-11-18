Больницу №5 в Волгограде частично закроют на дезинфекцию

Больница №5 стала ведущим госпиталем региона. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ближайшее время ведущий ковидный госпиталь региона в клинической больнице №5 Волгограда сократит прием пациентов. Наплыв коронавирусных больных снизился, свободные койки есть в других больницах. Так что инфекционный стационар будут поэтажно закрывать на дезинфекцию. Принимать здесь будут только беременных и лиц с хирургической патологией и COVID-19, сообщили в больнице Ильича.

- Госпитализируются пациенты с подтвержденным COVID-19 и сопутствующей хирургической патологией, а также беременные женщины в инфекционный родильный дом, - сообщили «КП-Волгоград» в больнице №5.

Тем временем, все этажи ковидного госпиталя будут по очереди закрывать на мойку. После дезинфекции пациентов переместят на обработанный этаж и приступят к работам в другом отделении.