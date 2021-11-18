Уличные новогодние украшения за 2,6 млн рублей изготовят волгоградские предприятия

В Волгограде выбрали подрядчиков для создания и установки светодиодных фигур к Новому году. Атмосферу праздника стоимостью 2,6 миллиона рублей создаст волгоградское предприятие, которое уже зарекомендовало себя за годы сотрудничества. ООО «Сад радости» предстоит смастерить различные арт-объекты. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в сердце города-героя появятся три новогодних шара. Диаметр каждого – 6,6 метров. Его поставят на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина.

В сквере Пушкина поставят двухметровые подсвечники и четырехметровую танцующую пару. На верхней террасе центральной набережной у у храма Иоанна Предтечи засияет ангел в человеческий рост.

Вернутся на улицы Волгограда и прошлогодние украшения. Только в световой композиции «2021» заменят последнюю цифру. Отметим, что два нынешних контракта стоят 1,7 миллиона и 925 тысяч рублей.