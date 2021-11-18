В парке «50 лет Октября» пропали 20 кустов роз

Розы в парках воруют регулярно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы снова растащили на дачи цветы, высаженные в городских парках. На этот раз вандалы отметились в парке «50 лет Октября» Кировского района, где сейчас завершается благоустройство. На днях там пропали 20 кустов роз. Пустые лунки обнаружили сотрудники МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда», высадит новые цветы подрядчик, сообщили в мэрии.

- Поскольку объект еще не сдан, исполнитель, занимающийся озеленением территории в рамках контракта, в ближайшее время произведет высадку новых роз взамен растений, похищенных вандалами, - рассказали в мэрии.

Напомним, с тех пор, как эти розы появились в парке «50 лет Октября», не прошло и месяца. В рамках реконструкции по нацпроекту «Жилье и городская среда» в зеленой зоне высадили 160 деревьев и 200 кустарников.

Кстати, падки на парковые растения оказались не только жители Кировского района. На бульваре проспекта Жукова, где тоже недавно завершилось обновление, выкопали девять кустов бирючины и кизильника. А в центре выкопали петуньи из кашпо на пересечении улиц Мира и Комсомольской, а также десятки кустов роз с бульвара на проспекте Ленина. Нередки и случаи, когда жители города безжалостно портят и ломают качели, детские городки, лавочки и урны в новых парках.