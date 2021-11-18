В Волгоградской области сменила адрес межрайонная ИФНС №4

Налогоплательщиков примут по новому адресу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области начался капитальный ремонт здания Межрайонной ИФНС России №4. Поэтому в ближайшие месяцы, начиная с 1 декабря 2021. налогоплательщиков Среднеахтубинского, Палласовского, Быковского, Ленинского, Николаевского и Старополтавского районов региона будут принимать по новому адресу в Волжском, сообщили в УФНС России по Волгоградской области.

- С 1 декабря 2021 года прием налогоплательщиков будет осуществляться в операционном зале здания ИФНС России по Волжскому, находящимся по адресу: 404130, г. Волжский, пр. Ленина, 46, - рассказали в ведомстве.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом попасть на прием в налоговые инспекции можно только по предварительной записи. Записаться можно через интерактивный сервис на сайте ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Кроме того, получить все госуслуги можно в дистанционном режиме.