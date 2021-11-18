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Общество18 ноября 2021 12:17

Маршрутка №98 в Волгограде меняет схему движения

С 19 ноября 2021 года маршрут автобуса будет проходить по другим улицам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
График и интервал движения останутся прежними.

График и интервал движения останутся прежними.

В Волгограде с 19 ноября 2021 года изменит маршрут автобус №98. Его схема движения больше не будет включать улицу 51-й Гвардейской Дивизии. Маршрутка будет делать крюк по улицам Краснополянской, Толбухина и Брюллова в Жилгородке. Сделали так по запросам жителей, сообщили в мэрии.

- Направление дополнительно включит остановочные пункты: «Улица Восточно-Казахстанская»; «Улица Савкина»; «Улица Республиканская», - рассказали в администрации города.

От конечной остановки «Улица Ткачева» до улицы 51 Гвардейской Дивизии маршрутка №98 будет ходить по прежнему маршруту. После общественный транспорт, не сворачивая, проедет по улице Восточно-Казахстанской, затем - по улицам Брюллова, Маршала Толбухина и Краснополянской автобус вернется на прежний маршрут и повернет на улицу Историческую.

В мэрии отмечают, несмотря на изменение маршрута, график и интервал движения автобуса №98 останутся прежними.

Изменения в схеме движения. Фото: мэрия

Изменения в схеме движения. Фото: мэрия