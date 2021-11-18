В Волгограде за нарушения в школьных столовых выписали штрафов на 85 тысяч

До конца года Роспотребнадзор проверит все школьные столовые. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области регулярно проверяют, как кормят детей в образовательных учреждениях. Обращают внимание на безопасность готовых блюд, соблюдение правил хранения продуктов, на эффективность мытья и дезинфекции посуды в школьных столовых и многое другое. Во время проверки более 50 школ (рейды проходили с начала сентября) комиссия нашла 8 нарушений. Сумма штрафов, выписанная ответственным за питание учеников людям, составила 85 тысяч рублей.

Между тем в ведомстве отмечают, что к учебному году в школах создали условия для организации горячего питания. Более 110 учеников начальных классов получают бесплатные обеды. Роспотребнадзор по поручению Президента внепланово проверяет образовательные учреждения, операторов питания и поставщиков продуктов.

- Преимущественно выявленные нарушения устраняются в ходе проверок. В случаях, если это невозможно, образовательным организациям или организаторам детского питания выдаются предписания с указанием сроков устранения нарушений, - отметили в санитарном ведомстве. До конца этого учебного года проверки завершатся во всех школах региона.

До конца текущего учебного года внеплановыми проверками качества питания учащихся начальных классов будут охвачены все общеобразовательные организации региона, поставщики пищевых продуктов и организаторы школьного питания.