В Волгоградской области ожидаются штормовой ветер, снег и гололед

На Волгоградскую область обрушится непогода. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Штормовой ветер, снегопады, гололед и даже дожди прогнозируют синоптики ЦГМС в Волгоградской области к концу недели. В пятницу, 19 ноября, в регионе будут сильные скачки температур. Ночью ожидается 0...-5º, а местами при прояснении -5...-10º. Днем же потеплеет до +7º. Хотя лучше утеплиться – ветер хоть и юго-восточный и южный, но сильный – 10-14 м/с. Осадков завтра будет много: снег, снег с дождем, морось. На заметку автомобилистам - возможны туман и гололед.

В субботу, 20 ноября, небесная канцелярия обрушит на регион штормовой юго-западный ветер. Порывы достигнут 23 м/с. При этом температуры ночью будут 0...-5º, днем 0...+5°, +8º. Выпадет мокрый снег, возможны дожди.

В воскресенье непогода продолжится. Западный ветер немного стихнет, но все равно будет сильным – 17-22 м/с. Ночью морозы достигнут -7º, а днем +1...+6°, местами +10º.