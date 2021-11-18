Антитеррористические учения проходят в Волгоградской области

Силовики отрабатывают операцию по пресечению теракта. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 18 ноября 2021, в Палласовский район стянули спецподразделения и силовиков. Жителей просят не пугаться – в районе проводятся плановые антитеррористические учения. В ходе командно-штабных учений силовики и местные власти отрабатывают операцию по пресечению теракта, сообщили в оперативном штабе Волгоградской области.

- В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2021 год, утвержденным Председателем НАК, на территории Палласовского района Волгоградской области проводится командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение контртеррористической операции по пресечению террористического акта», - сообщили в оперативном штабе региона.

Жителей Палласовского района и автомобилистов, которые окажутся в этот день в месте учений, просят с пониманием отнестись к временному оцеплению отдельных участков и ограничению движения.