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Общество18 ноября 2021 8:06

Антитеррористические учения проходят в Волгоградской области

Местом дислокации спецслужб 18 ноября 2021 стал Палласовский район
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Силовики отрабатывают операцию по пресечению теракта.

Силовики отрабатывают операцию по пресечению теракта.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 18 ноября 2021, в Палласовский район стянули спецподразделения и силовиков. Жителей просят не пугаться – в районе проводятся плановые антитеррористические учения. В ходе командно-штабных учений силовики и местные власти отрабатывают операцию по пресечению теракта, сообщили в оперативном штабе Волгоградской области.

- В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2021 год, утвержденным Председателем НАК, на территории Палласовского района Волгоградской области проводится командно-штабное учение по теме: «Организация и проведение контртеррористической операции по пресечению террористического акта», - сообщили в оперативном штабе региона.

Жителей Палласовского района и автомобилистов, которые окажутся в этот день в месте учений, просят с пониманием отнестись к временному оцеплению отдельных участков и ограничению движения.