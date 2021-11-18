В Волгограде взяли под стражу врача, торговавшего сертификатами о вакцинации

Неиспользованную вакцину медики уничтожали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Центральный суд Волгограда 18 ноября избрал меру пресечения 26-летнему врачу-терапевту, которого обвиняют в продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса. В СИЗО он пробудет до 15 января 2022 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Постановлением Центрального районного суда Волгограда от 17 ноября 2021 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 января 2022 года, - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, врач-терапевт с апреля по август 2021 года за деньги выдавал желающим сертификаты о вакцинации без прививки и вносил фиктивные сведения в ЕГИСЗ. А неиспользованную вакцину уничтожал. В полиции насчитали минимум 47 эпизодов. Поставляли врачу клиентов две студентки.

Медик еще может обжаловать постановление суда.