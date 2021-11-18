Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 7:49

В Волгограде взяли под стражу врача, торговавшего сертификатами о вакцинации

Медик пробудет в СИЗО до 15 января 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Неиспользованную вакцину медики уничтожали.

Неиспользованную вакцину медики уничтожали.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Центральный суд Волгограда 18 ноября избрал меру пресечения 26-летнему врачу-терапевту, которого обвиняют в продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса. В СИЗО он пробудет до 15 января 2022 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Постановлением Центрального районного суда Волгограда от 17 ноября 2021 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 января 2022 года, - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, врач-терапевт с апреля по август 2021 года за деньги выдавал желающим сертификаты о вакцинации без прививки и вносил фиктивные сведения в ЕГИСЗ. А неиспользованную вакцину уничтожал. В полиции насчитали минимум 47 эпизодов. Поставляли врачу клиентов две студентки.

Медик еще может обжаловать постановление суда.