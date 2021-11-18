В Волгоград поступили лекарства для лечения ковида

Препараты выдают ковид-пациентам бесплатно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Волгоградская область получила очередную партию из трех тысяч комплектов лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Бесплатные препараты для коронавирусных пациентов сейчас распределяют по медицинским учреждениям, на прошлой неделе они тоже получили медикаменты. сообщили в облздраве.

- Поликлиники и стационары в достаточной мере обеспечены необходимыми препаратами. Группы лекарственных средств формируются и выдаются индивидуально для каждого пациента, исходя из тяжести и длительности болезни, других факторов, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В ведомстве подчеркивают, что бесплатные лекарства получают все поликлиники, в том числе круглосуточные ковид-центры Волгограда, которые работают в поликлиниках № 1, 4, 28 и 15-й больнице, а также в ковид-центре для детей на базе поликлиники №2 Волжского.