В Волжском нашли пельмени с африканской чумой

В составе пельменей свинина, зараженная АЧС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия озвучили результаты исследования проб, которые отобрали накануне в городе Волжском. Исследовали пельмени «Любимые», которые продавались в продуктовом магазине города-спутника. Дело в том, что их производят из сырья ООО «Владимирский стандарт». Ранее в продукции этого предприятия нашли африканскую чуму свиней. Специалисты отследили путь поставок и поняли, что часть продукции могла попасть в этот магазин. И, действительно, в отобранных в Волжском образцах тоже обнаружили ДНК вируса возбудителя АЧС.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, специалисты Россельхознадзора потребовали, чтобы предприниматель изолировал пельмени из зараженного мяса от других продуктов, пока не примут решение, что делать дальше.

Напомним, продукты, зараженные африканской чумой, за последние месяцы находят в Волгоградской области не впервые. Ранее свинину с АЧС находили в гипермаркетах «Лента» и «Магнит».