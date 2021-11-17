В Волгограде коммунальщиков заставят засыпать котлованы после ремонта труб

На улице 10 Дивизии НКВД асфальт разрыли несколько месяцев назад, а обратно зарыть забыли. Фото: Юлия Данильченко

Подготовка к отопительному сезону – дело хорошее и нужное, как и ремонт ветхих водоводов. Но нередко после таких работ во дворах и на дорогах остаются котлованы или долгое время отсутствует асфальт. Это и опасно, и неудобно. 17 ноября на совещании с участием «Концессий» временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко обратил внимание на сложившуюся ситуацию.

- Проводя масштабные мероприятия на подземных коммуникациях, нельзя забывать и о комфорте жителей. В первую очередь, сразу же после окончания работ необходимо производить обратную засыпку траншей, обеспечив безопасность пешеходов. Но и со следующим этапом – качественным восстановлением благоустройства на площадках – затягивать не следует, - отметили в мэрии.

Вопрос благоустройства остается открытым даже в самом центре Волгограда, не говоря уже о других районах. Так, на улице 10 Дивизии НКВД, где «Концессии теплоснабжения» несколько месяцев назад решили заменить старые теплосети, до сих пор котлован и отсутствует асфальт. Это создает немало проблем местным жителям. Проезд через двор с одной стороны заблокирован, да и опасно - рядом Горсад, где гуляют в том числе дети. Возмущены люди и состоянием Сурского сквера, который тоже перерыли в процессе замены ветхих труб. Отметим, что работы на этом месте уже завершили, но до восстановления дороги руки так и не дошли.