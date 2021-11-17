Отключат свет 18 ноября в пяти районах Волгограда

Волгоградцам придется найти фонарики. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В середине ноября, несмотря на раннюю темноту, в Волгограде продолжаются отключения электричества из-за плановых ремонтов на электросетях. Тысячам горожан в четверг, 18 ноября 2021, придется воспользоваться фонариками или свечами. Останутся без света на несколько часов дома Красноармейского, Советского. Ворошиловского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов, сообщили в компании «Россети Юг».

В Красноармейском районе отключения света пройдут в четверг в два этапа. С 8 утра до 17 часов обесточат дома на четырех улицах: Лениногорская, дома №47-87, 48-84, Староладожская, №51-87, 48-84, 84а, Штурманская, №47-75 и 76-82, Шадринская, №13-21 и 22-28. Вдвое меньше будут сидеть без электричества жители еще более десятка улиц: Бутурлиновская, дома №1-35, 26а, 2-30, 26-42, Городовикова, №1-19, 4-20, 10/1, 1/8, 5/1, 5/2, 4/2, Гражданская, №9, 9а, 21-37, Кольцова, №1 и 1а, Кооперативная, 30, Колхозная, №105-125, 124-134, 138, 140, Латвийская, №20-24, Молдавская, №29-31, 30-34, Новоаннинская, №5, 43, 24-36, 19-37, 4-18, Навлинская, №2-10, 15-33, 35-51, 30-38, 42-52, 40б, 48б, 54б, 56, Политотдельская, дома №75-93, 94-110, Совхозная, №23, 29, 33, 48-52, Энгельса, №123-149, 104-162, переулок Веселый, 9а, переулок Озерный, №1-5, 4, 6, 11, 11/2, переулок Шлюзовой, дома №5 и 5/1, а также переулок Индустриальный, №1-5 и 4-6. Волгоградцы, проживающие по этим адресам, не смогут воспользоваться электроприборами с 10.00 до 13.00.

Гораздо меньше коммунальных страдальцев 18 ноября 2021 будет в Советском районе. Здесь с 9 до 17 часов обесточат жилые дома на улицах по адресам: Кабардинская, №45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, Монгольская, дома №3а, 7, 6а, 8, Новосибирская, №3-17, 2-16, 16а, Полярная, №1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а и Революционная, №3-31, 2, 6-14, 8а, 10а. А в Ворошиловском районе света не будет всего четыре часа – с 9 до 13 часов – и всего в двух домах: улица Гомельская, 7 и Зареченская, 365.

В Дзержинском обесточат дома на шести улицах на Ангарском: Ангарская, №124-136 и 73-95, Киквидзе, №3-13, 13а, 15-37, 2-32, Сакко и Ванцетти, дома №15-23, 16-26, 26/43, 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, Попова, №1-5, 2-6, Халтурина, №2-12, 1-7, 26/248, 26/236, Яблочкина, №3-15, 14, 16. Света в четверг не будет с 9 до 17 часов.

И на Красном без электричества придется провести с 9.00 до 16.00 жителям частного сектора по адресам: улицы Араратская, дома №38-70, 41-65, Былинная, №27-37, Телефонная, №46-52, переулки 1-й Манежный, №6, 6а, 8б, 8-12, 7-15, 2-й Манежный, №1-9, 2 и 4, 3-й Манежный, №3-17, 4-й Манежный, №1-9, 2-18, 4-й Летный, дома №22-44 и 23-39, 3-й Былинный, №1-13 и 2-12.