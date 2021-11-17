Власти Волгограда будут штрафовать УК за мусор во дворах и грязные подъезды

Управляющим компаниям Волгограда грозят штрафы за плохую работу. Об этом 17 ноября заявил временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко на совещании, в котором также приняли участие руководители районов, «Концессии», жилинспекция. В ноябре завершился месячник по благоустройству – пора оценить результаты. Коммунальщики должны были привести в порядок дворы, деревья, контейнерные площадки.

- К УК и ТСЖ, халатно отнесшимся к выполнению своих обязанностей, будут применены меры по всей строгости, предусмотренной законодательством, - отметили в мэрии.

Это же касается уборки подъездов. Администрации районов вместе с жилинспекцией проведут рейды по многочисленным жалобам самих волгоградцев. Люди жалуются на сломанные двери, разбитые окна, грязные лестничные пролеты и прочее. Чиновники подчеркнули, что у УК нет объективных оправданий происходящему. Деньги-то з содержание имущества жильцы платят.

- Наведение чистоты в районах не должно останавливаться после месячника, - подчеркнул Владимир Марченко. – В данной работе не бывает мелочей, задача глав районов – держать на постоянном контроле ход мероприятий по уборке, проводить работу с управляющими компаниями и находиться в диалоге с жителями, чтобы в случае необходимости подключаться к решению даже локальных вопросов.