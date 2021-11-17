Прямой авиарейс свяжет Волгоград и Фергану в декабре

Рейсы запланированы раз в неделю. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В декабре жители Волгограда смогут всего за 3,5 часа оказаться в Узбекистане. Прямые рейсы из Волгограда в Фергану запускает авиакомпания S7 Airlines. Первый рейс запланирован на 7 декабря 2021 года, последний - на конец марта 2022, сообщили в Международном аэропорту Волгограда.

- Программа авиакомпании S7 Airlines сформирована до конца осенне-зимнего периода – до 22 марта 2022 года. Билеты уже в продаже, приобрести их можно на сайте авиаперевозчика, - рассказали в пресс-службе МАВ.

Самолеты Airbus 320, рассчитанные на 174 пассажира, будут летать из Волгограда в Фергану раз в неделю по вторникам. Вылеты из волгоградского аэропорта запланированы на 6:25 утра, обратный рейс будет приземляться в городе-герое в 15:10. Время в пути - 3 часа 35 минут. Стоимость перелета в одну сторону составит от 9215 рублей на человека.

Пока купить билеты на самолет можно без QR-кода, во время полета придется быть в маске. При этом для въезда в Узбекистан необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (действителен 72 часа).