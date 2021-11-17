Житель Волгоградской области пытался дать взятку судебному приставу

Мужчину задержали при передаче денег. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки начальнику районного отделения судебных приставов. В Иловлинском районе 34-летнего неплательщика алиментов задержали при передаче 15 тысяч рублей. Он хотел, чтобы с его дома сняли арест, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, волгоградец задолжал своему ребенку алименты, поэтому на его домовладение наложили запрет на регистрационные действия. В начале ноября мужчина записался на личный прием к начальнику районного отдела ФССП, чтобы решить вопрос со снятием ареста. Во время приема он попытался передать приставу 15 тысяч рублей, но его сразу задержали.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.