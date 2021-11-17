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Происшествия17 ноября 2021 13:31

Житель Волгоградской области пытался дать взятку судебному приставу

Мужчину задержали во время передачи денег начальнику районного отделения судебных приставов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчину задержали при передаче денег.

Мужчину задержали при передаче денег.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки начальнику районного отделения судебных приставов. В Иловлинском районе 34-летнего неплательщика алиментов задержали при передаче 15 тысяч рублей. Он хотел, чтобы с его дома сняли арест, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, волгоградец задолжал своему ребенку алименты, поэтому на его домовладение наложили запрет на регистрационные действия. В начале ноября мужчина записался на личный прием к начальнику районного отдела ФССП, чтобы решить вопрос со снятием ареста. Во время приема он попытался передать приставу 15 тысяч рублей, но его сразу задержали.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.