Мороз до -6 градусов, изморозь и туман: какой будет погода в Волгограде 18 ноября

В Волгограде ожидается переменная облачность. Фото: Алексей ФОКИН

Согласно прогнозу погоды от Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни в Волгограде не пойдет снег и дождь. В любом случае, 18 и 19 ноября 2021 осадки не будут существенными. Зато ночью и утром жители города смогут наблюдать изморозь и туман. Днем будет легкий плюс, ночью стабильный минус - до 6 градусов мороза, местами по области температура опустится до минус 10 градусов.

В ночь на 18 ноября 2021, в Волгограде термометры покажут 4-6 градусов мороза, днем в четверг будет 1 – 3 градуса со знаком плюс. Время от времени солнце будут скрывать облака. К пятнице в городе слегка потеплеет. Ночью 19 ноября подморозит до минус 4 градусов, днем будет до плюс 4. Туман и изморозь ночью и довольно сильный ветер днем будут привычными спутниками поздней осени для волгоградцев.

К выходным в Волгограде температура повысится еще на 1-2 градуса, зато ветер может разбушеваться не на шутку – днем 20 ноября ожидаются порывы 18-23 м/с.