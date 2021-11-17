Постамент самолета «МиГ-21» отделывают мрамором в Волгограде

Памятник «Самолет МиГ-21» в Дзержинском районе Волгограде продолжает преображаться. Подрядчик приступил к облицовке постамента мраморной плиткой, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Эти работы ведутся только в сухую погоду. Однако используемые материалы позволяют устанавливать плитку в морозную погоду.

Параллельно рабочие реставрируют ступени и стелу памятника, после очистки на прежнее место вернут таблички. Ранее у памятника, который является объектом культурного наследия, восстановили металлические конструкции.

- На опоры самолета нанесли антикоррозионное покрытие, восстановили кирпичную кладку и нанесли штукатурный слой. Подрядчик восстановил фюзеляж и элементы вооружения самого самолета, - отметили в мэрии.

Напомним, памятник, который представляет собой устремляющийся в небо самолет, был установлен в 1973 году личным составом бывшего Качинского авиационного училища. На плите у истребителя есть плита, на которой выгравированы имена 128 Героев Советского Союза - участников Сталинградской битвы.