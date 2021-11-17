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Общество17 ноября 2021 12:45

Прокуратура Волгограда потребовала обеспечить лекарствами 11-летнего инвалида

Мальчику дали необходимые препараты только после суда
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко

Жительница Волжского, воспитывающая 11-летнего сына-инвалида, была вынуждена обратиться на горячую линию прокуратуры и пожаловаться на отсутствие нужных для жизни ее ребенка лекарств. По закону ему были положены препараты, которые не продаются в России. Закупать их самостоятельно женщина не могла, а комитет здравоохранения игнорировал потребности пациента. В итоге прокуратура вышла в суд, чтобы добиться справедливости.

- Решением Советского районного суда иск прокурора полностью удовлетворен. В настоящее время проведена специализированная закупка и ребенок-инвалид обеспечен необходимым лекарством, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.