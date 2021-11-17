В Волгограде кафе и ресторанам за ковидные нарушения выписывают полумиллионные штрафы

Участники рейдов проверяют все магазины и заведения. За посетителей без QR-кодов предпринимателей ждут огромные штрафы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области продолжаются межведомственные рейды чиновников, полиции и Роспотребнадзра. Каждый день проверяющие без предупреждения приезжают в кафе и рестораны, супермаркеты и фитнес-клубы, непродовольственные магазины, в транспорт и прочие места. И смотрят, как обычные горожане и предприниматели соблюдают предписания санитарного врача и правила, установленные в регионе на время действия режима повышенной готовности. Маски, санитайзеры, QR-коды, наличие сертификатов о вакцинации сотрудников, соблюдение дистанции и так далее – обращают внимание на все. Даже за небольшие провинности наказывают штрафами. По итогам последних проверок ряд заведений общепита и магазины заплатят крупные штрафы, а два бара приостановили свою деятельность.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, по 50 тысяч рублей штрафа заплатят кальянная «Азмад», ТРЦ "Волга-Молл", кафе "Органза", ООО "Причалъ", лаундж-бар "PARI". Кафе "Пиратская гавань" наказали на 100 000 рублей. Сеть магазинов "М-Видео" – на 250 000 рублей. Самый большой штраф – полмиллиона рублей – выписали ресторану японской кухни «Киото».

Как объяснили чиновники, размеры штрафов определил суд, и судебные решения уже вступили в силу. Предпринимателей наказали за нарушения статьи 20.6.1. и стати 6.3. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Два заведения по решению суда и вовсе закрылись. Lounge bar "Garden" не сможет работать 22 дня, бар Brooklyn - 30 дней. Это время им дали на то, чтобы устранить все выявленные комиссией нарушения.