Штрафы для ковид-нарушителей приняли в Волгоградской области

Штрафовать волгоградцев будут чиновники. Фото: Олег УКЛАДОВ

На заседании 17 ноября 2021 депутаты облдумы приняли дополнения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности. В нем появились статьи, которые вводят новые штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение антиковидных требований в регионе, сообщили в Волгоградской областной Думе.

- Новые законодательные нормы позволят повысить эффективность принимаемых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области, - отмечают в облдуме.

Так, в списке ковид-нарушителей теперь окажутся волгоградцы, которые не соблюдают режим самоизоляции. За это им грозит штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей и до 5 тысяч за повторное нарушение. Коснется это и людей 60+, и хроников, которые должны минимизировать контакты в условиях коронавирусной угрозы.

Должностных и юридических лиц в регионе смогут штрафовать за невыполнение требований постановления губернатора о временной приостановке работы точек розничной торговли, общепита и сферы услуг, а также за проведение мероприятий с присутствием граждан. Для должностных лиц размер наказания – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч. А если нарушение обнаружат повторно, то размер штрафа вырастет соответственно до 50 тысяч и 500 тысяч рублей.