В Волгограде гражданин Армении накопил почти 250 автомобильных штрафов

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Инспекторы ДПС в Тракторозаводском районе Волгограда во время патрулирования остановили «Nissan Teana» с иностранными номерами. За рулем был 50-летний гражданин Армении. У мужчины не было полиса ОСАГО, за что ему был выписан штраф. Оказалось, что у него скопилось огромное число нарушений. Полицейские проверили водителя по базе данных и установили, что он совершил 248 нарушений правил дорожного движения. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по 152 материалам истекли сроки исполнения обязанности по погашению штрафов на общую сумму почти 80 тысяч рублей.

Гражданин Армении отметил, что не знал о штрафах, он проверял их на госуслугах, по его словам, они не отображались на сайте. При этом водитель был готов заплатить всю необходимую сумму по наказаниям. На место прибыли судебные приставы-исполнители.

- Госавтоинспекция Волгограда напоминает, что неуплата административного штрафа в срок предусмотренный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, - отметили в региональной полиции.