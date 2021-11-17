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Общество17 ноября 2021 10:09

Депутаты гордумы выберут главу Волгограда 19 ноября

После второго этапа конкурса комиссия рекомендовала трех кандидатов на должность мэра
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Комиссия заслушала троих кандидатов. Фото предоставлено гордумой.

Комиссия заслушала троих кандидатов. Фото предоставлено гордумой.

В среду, 17 ноября 2021, в Волгограде прошел второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы Волгограда. Заслушав претендентов, комиссия решила, что депутаты будут выбирать из трех человек - Владимира Марченко, Игоря Романова и Анны Манчуковской. Кто из них станет мэром, будет известно 19 ноября – в этот день пройдет внеочередное заседание, на котором выборы городского главы будет единственным вопросом, - сообщили в гордуме.

- Итоговый протокол о результатах конкурса внесен в Волгоградскую городскую Думу. На 19 ноября намечено внеочередное заседание представительного органа местного самоуправления Волгограда, - рассказали в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Напомним, документы на конкурс подали семь человек. Четырех кандидатов не пропустили на второй этап из-за нарушений в заявке. Трое оставшихся представили комиссии свое видение развития города и организации работы мэрии и допущены к голосованию.