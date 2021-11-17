Депутаты гордумы выберут главу Волгограда 19 ноября

Комиссия заслушала троих кандидатов. Фото предоставлено гордумой.

В среду, 17 ноября 2021, в Волгограде прошел второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы Волгограда. Заслушав претендентов, комиссия решила, что депутаты будут выбирать из трех человек - Владимира Марченко, Игоря Романова и Анны Манчуковской. Кто из них станет мэром, будет известно 19 ноября – в этот день пройдет внеочередное заседание, на котором выборы городского главы будет единственным вопросом, - сообщили в гордуме.

- Итоговый протокол о результатах конкурса внесен в Волгоградскую городскую Думу. На 19 ноября намечено внеочередное заседание представительного органа местного самоуправления Волгограда, - рассказали в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Напомним, документы на конкурс подали семь человек. Четырех кандидатов не пропустили на второй этап из-за нарушений в заявке. Трое оставшихся представили комиссии свое видение развития города и организации работы мэрии и допущены к голосованию.