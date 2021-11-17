Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде потушили пожар на заводе «Красный Октябрь». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горение было ликвидировано в 11.24. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники испытательной пожарной лаборатории на месте ЧП продолжают выяснять причины возгорания в листопрокатном цехе.

Напомним, сообщение о пожаре на «Красном Октябре» поступило 17 ноября в 9.30. Горели кобели под кровлей цеха на площади 100 погонных метров. С пламенем боролись 37 пожарных с использованием 15-ти единиц техники. Столб черного дыма из-за ЧП был виден в разных частях города.