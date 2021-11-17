Размещение киосков на станции «Профсоюзная» в Волгограде признали незаконным

Суд признал незаконными договор аренды и дополнительное соглашение к нему Фото: Алексей ФОКИН

Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным размещение киосков на станции скоростного трамвая «Профсоюзная». С иском в суд обратилась прокуратура региона. 14 сентября 2020 года МУП «Метроэлектротранс» разместило объявление открытого аукциона для заключения договора аренды части муниципального имущества в пешеходном переходе станции. Контракт на аренду площади 130 квадратных метров был подписан с единственным участником торгов – ИП Эктовой Э.С, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Стоимость аренды одного квадратного метра в подземке в 504 рубля была рассчитана «Метроэлектротрансом» по состоянию на 27 декабря 2019 года, что противоречит законодательству. Также документах аукциона были противоречивые сведения о начальной цене. 9 февраля 2021 года муниципальное предприятие и предприниматель Элина Эктова подписали дополнительное соглашение, в котором были изменены площадь и стоимость аренды. Это запрещается гражданским законодательством. Региональное УФАС вносило предписание об исправлении выявленных нарушений, которые устранены не были.

Прокуратура провела проверку проведения торгов, по итогам которых в подземке на «Профсоюзной» появились торговые киоски. В суд было направлено исковое заявление о признании решения аукционной комиссии, договор аренды и дополнительного соглашения к нему недействительными. Требования прокуратуры в отношение «Метроэлектротранса» и ИП Эктовой Э.С. Арбитражным судом были удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.