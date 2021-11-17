В сквер 8 марта в Волгограде добавят зелени

В сквере появился и памятный знак жертвам Холокоста. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В этом году в центре Волгограда получил новую жизнь сквер 8 марта. В рамках комплексного благоустройства там высадили более трехсот деревьев и кустарников. В ноябре к ним добавят еще более тысячи растений. Это стало возможным за счет экономии бюджетных средств на электронных аукционах, сообщили в мэрии.

- В ходе проведения конкурсных процедур по отбору исполнителя для благоустройства ряда общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в текущем году образовалась экономия денежных средств в размере 2,5 миллиона рублей, которую муниципалитет направил на дополнительное озеленение территории в сквере им. 8 марта, - рассказали в мэрии.

Согласно контракту с единственным поставщиком, этой осенью в сквере 8 марта дополнительно высадят два десятка берез разных сортов, более пятидесяти сосен – крымские, горные и обыкновенные. Также украсят зеленую зону два десятка елей, липы, рябины и клены, туя, катальпа Нана и тополь Болле, гортензия и чубушник, бирючина и спирея, можжевельник и барбарис, бузина и форзиция. В мэрии отмечают, что на все саженцы действует гарантия сроком не менее пяти лет. Так что, если деревья и кустарники не приживутся, подрядчику придется за свои деньги купить и высадить новые.

За счет экономии в этом году также выполнят дополнительное благоустройство парка «50 лет Октября» в Кировском районе. Главное требование нацпроекта – окончание работ до конца 2021 года.