В небе над Волгоградом пронесется метеорный дождь

Поток Леониды отличается сильным метеорным дождем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ближайшей ночью волгоградцам стоит внимательнее присмотреться к звездному небу и приготовить какое-нибудь заветное желание. 18 ноября наступит пик самого известного метеорного потока - потока Леониды. Как рассказали «КП-Волгоград» в волгоградском планетарии, метеоры можно будет увидеть после полуночи. Облака не должны помешать увидеть сильный метеорный дождь. В ночь на 18 ноября в Волгограде ожидается ясная погода.

Отметим, метеорный поток с радиантом в созвездии Льва действует ежегодно с 14 по 21 ноября. В ближайшие дни в небе ожидается еще одно космическое зрелище.

- 19 числа будет полнолуние с почти полным погружением Селены в красно-чёрную тень Земли, - добавили в планетарии.

Только волгоградцы лунное затмение увидеть не смогут, явление будет заметно только жителям севера России и Сибири.