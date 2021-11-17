В Волжском под колесами авто погибла женщина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 16 ноября, женщина погибла под колесами автомобиля. Трагедия произошла в 18.05. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 52-летний водитель за рулем «ВАЗ-21120» двигался по улице Ленина со стороны улицы Мечникова по направлению к Молодогвардейцев. Напротив дома №148 в неположенном месте дорогу решила перебежать 64-летняя женщина.

Отечественная легковушка сбила пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась, проводится процессуальная проверка.

Отметим, сегодня утром, 17 ноября, на юге Волгограда под машину попала 21-летняя девушка, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Сейчас она в тяжелом состоянии в больнице.

- ГИБДД Волгограда напоминает пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров или обочин, - отметили в региональном Главке МВД.