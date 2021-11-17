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Происшествия17 ноября 2021 6:54

В Волгограде пожарные тушат загоревшийся цех завода «Красный Октябрь»

На месте работают 37 спасателей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Сотрудники ГУ МЧС тушат крупный пожар на заводе.

Сотрудники ГУ МЧС тушат крупный пожар на заводе.

ЧП произошло в 09.30 часов в Краснооктябрьском районе Волгограда: на заводе «Красный Октябрь» загорелся листопрокатный цех. Пожар распространился на большой площади – почти сто погонных метров. На место выехали десятки спасателей.

- К месту направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. К ликвидации пожара привлекается 37 человек и 15 единиц техники, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожарные установили, что горят кабели под кровлей двухэтажного здания. О погибших и пострадавших не сообщается. Причины пожара пока тоже не установлены. Информация уточняется.