В Волгограде пожарные тушат загоревшийся цех завода «Красный Октябрь»

Сотрудники ГУ МЧС тушат крупный пожар на заводе.

ЧП произошло в 09.30 часов в Краснооктябрьском районе Волгограда: на заводе «Красный Октябрь» загорелся листопрокатный цех. Пожар распространился на большой площади – почти сто погонных метров. На место выехали десятки спасателей.

- К месту направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. К ликвидации пожара привлекается 37 человек и 15 единиц техники, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожарные установили, что горят кабели под кровлей двухэтажного здания. О погибших и пострадавших не сообщается. Причины пожара пока тоже не установлены. Информация уточняется.