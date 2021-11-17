В Волгоградскую область поступило более 41 тысячи комплектов вакцины «Спутник Лайт»

В Волгоградскую область поступили 3 вакцины Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область поступила новая партия вакцин от коронавируса, которая насчитывает более 79 тысяч комплектов трех препаратов. Регион получил 41 400 доз «Спутника Лайт», которого ранее в волгоградских прививочных пунктах оставалось в дефиците. Также в новой партии 28 200 комплектов «Спутника V» и 9540 доз «ЭпиВакКороны». Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, препараты распределяются по медорганизациям.

Получить защиту от ковида одним из трех препаратов можно в прививочных пунктах на базе больниц и поликлиниках региона, а также торгово-развлекательных комплексах «7 Звезд», «Европа Сити Молл», «Пирамида», «Ворошиловский», «Парк Хаус», «Акварель», «OBI» в Волгограде, в ТЦ «Простор», ТРК «Волгамолл» и ТЦ «ЛеруаМерлен» Волжского.

- Здесь получить защиту от COVID-19 можно без предварительной записи. С собой нужно взять только паспорт, полис ОМС и СНИЛС, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На сегодняшний день от коронавируса вакцинировались 1,16 миллиона жителей региона.