21-летняя девушка попала в больницу после ДТП на юге Волгограда

Девушку госпитализировали в больницу. Фото: Юлия Данильченко

Утром 17 ноября в больницу №7 в Советском районе Волгограда госпитализировали 21-летнюю девушку в тяжелом состоянии. Волгоградка получил серьезную травму головы в результате ДТП. По предварительной информации, авария произошла на перекрестке на улице Караванная в Красноармейском районе около семи часов.

Девушка получила травму головы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В 07.15 часов водитель «Лады Калины», двигаясь по улице Караванная, совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы вызвали скорую. Врачи незамедлительно доставили пациентку в медучреждение.

- Пешехода в тяжелом состоянии с травмой головы увезли в 7-ю больницу, - уточнили в пресс-службе облздрава.

Сейчас девушка находится в операционной, врачи борются за ее жизнь.