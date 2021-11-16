В Волгограде судебные приставы отключают Сосновый бор от всех коммуникаций

До Нового года усадьба не дожила. Однако, что будет дальше, сотрудники и сами не знают. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Дорогие наши гости! В связи с обстоятельствами и пандемией усадьба «Сосновый бор» приостановила свою работу», - такое сообщение на официальной страничке известной всем турбазы появилось во вторник. И огорчило всех подписчиков. Подробности обстоятельств, вынудивших сотрудников принять такое решение, они не называют.

«Очень грустно. Политика взрослых пузатых дядек, а страдают обычные люди», - пишут волгоградцы, которые в курсе истории этого комплекса. Годами длятся суды, годами власти обещают сровнять это место с землей как самовольные строения и даже пригоняли на место тяжелую технику. Но до последнего «Сосновый бор» принимал посетителей, хотя решение о принудительном сносе на руках у приставов было еще весной. Накануне сотрудники обзвонили клиентов, которые бронировали домики и баню, объяснив, что закрываются на неопределенное время. Скорее всего, отель уже больше не откроется. Стало известно, что его отключают от всех коммуникаций.

- В настоящее время судебным приставом-исполнителем принимаются меры по отключению коммуникаций ЖКХ, обеспечивающих основную деятельность, от объектов комплекса «Сосновый бор», - прокомментировали «КП-Волгоград» УФССП по Волгоградской области. Добавив, что у них находится исполнительное производство с требованием к ООО «Сосновый бор» о сносе объектов самовольного строительства.