В Волгоградской области ковид убил 30-летнего мужчину

За сутки в регионе жертвами ковида стали 32 волгоградца Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 16 ноября зафиксировали 32 смерти от коронавируса. Ковид остается смертельным для волгоградцев как пожилого возраста, так и молодого. За последние сутки жертвой COVID-19 стал 30-летний мужчина, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Также вирус оказался смертельным для еще 16-ти мужчин в возрасте от 54-х лет до 91-го года и 15-ти женщин, которым было от 52-х до 90 лет. За последние сутки наибольшее число летальных исходов зафиксировали в Волгограде, погибли от ковида 22 жителя города. Остальные жертвы вируса проживали в Волжском, Палласовском, Городищенском, Ленинском и Нехаевском районах.

За всю пандемию в Волгоградской области от коронавируса умер 4071 человек.