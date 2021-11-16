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Общество16 ноября 2021 14:10

В Волгограде у Царицынской оперы появились светодиодные одуванчики и фонтаны

На площади возле театра установлены первые арт-объекты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В зеленой зоне установили 18 светящихся одуванчиков.

В зеленой зоне установили 18 светящихся одуванчиков.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде подходит к концу благоустройство площади у Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе. В прогулочной зоне возле театра установили 18 арт-фигур в виде одуванчиков, сейчас монтируют два светодиодных фонтана высотой 2,5 метра. Эти фигуры будут украшать площадь несколько лет, сообщили в мэрии.

- Фигуры-«одуванчики» выполнены из поликомпозита - инновационного армированного материала, который не подвержен коррозии и воздействию солнца, поэтому изделия из него могут использоваться на протяжении многих лет, - отмечают в администрации города.

Два светодиодных фонтана подключают к сети. Фото: мэрия

Два светодиодных фонтана подключают к сети. Фото: мэрия

Благоустройство этого и еще семи общественных пространств в Волгограде идет по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В зеленой зоне у Царицынской оперы высадили уже большую часть из заложенных в проект 180 деревьев и более 1000 кустарников, обновили газон, сделали новый поливочный водопровод. На площади заменили и фонари. Новые хоть и выглядят простенько, зато экономят энергию. К тому же между светодиодными светильниками больше нет паутины проводов, кабель проложили под землей.

Вскоре здесь также появятся системы оповещения и видеонаблюдения. Сегодня рабочие приступили к установке новых скамеек и урн. И, конечно, старый асфальт на площади, где проводят митинги, заменили на тротуарную плитку.