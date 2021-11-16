В среду в Волгограде электричество отключат в трех районах

Свет в дома волгоградцев вернется только к 17.00 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде не проходит ни дня без плановых отключений света в домах горожан. Связаны они с продолжающимися ремонтными и профилактическими работами на электрооборудовании, его готовят к холодам. 17 ноября электричество отключат на 16-ти улицах в трех районах города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», обесточат Ворошиловский, Кировский и Красноармейский районы. Некоторым волгоградцам вернут свет уже после наступления темноты на улице.

В Ворошиловском районе у горожан не будут работать телевизоры, холодильники и микроволновки с 9.00 до 17.00 по адресам: пер. Василеостровский, 2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в; ул. Поворинская, 26-32, 28а; ул. Ардатовская, 77; ул. Гродненская, 94, 96; ул. Саши Филиппова, 75; ул. Детская, 13-27; ул. Гродненская, 98а, 100, 201.

В Кировском районе света не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Южнобережная, 1-9, 6-14, 30-48; пер. Южнобережный, 2-36, 3-17д; ул. Доватора, 30-42, 27-37; ул. Розовая, 65; ул. Бамбуковая, 43-49.

В Красноармейском районе с 8.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Компасной, 75-85, 76-86; ул. Штурманской, 77-85, 84-86, ул. Панферова, 9-33. С 9.00 до 14.00 обесточат дома на улице 50 лет Октября, 30, 36а, 40.