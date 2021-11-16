Власти Волгограда обещают дать жилье волгоградцам из сгоревшего дома-памятника

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Днем 16 ноября в Ворошиловском районе Волгограда на улице Пугачевской тушили вспыхнувший дом №11Б. Это дом-памятник, причем жилой и очень старый - он стоит больше века. Чтобы добраться до очага, пожарным пришлось разобрать кровлю. Люди буквально остались без крыши над головой. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации, жильцам помогут. Жилая площадь – порядка 350 квадратных метров. Люди, чьи квартиры пострадали, могут воспользоваться помещениями муниципального маневренного фонда пока будут ликвидировать последствия ЧП.

- Также жители могут получить материальную помощь, размер которой устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Обратиться за консультацией по вопросам получения временного жилья можно по номеру телефона: 94-02-58, по порядку получения матпомощи: 30-13-38, - уточнили в мэрии.

В настоящий момент здание не считается аварийным. Сейчас на месте работает межведомственная рабочая группа. Специалисты обследуют дом и оценивают ущерб.

- По результатам обследования и оценки ущерба будет принято решение о дальнейшей судьбе здания, - уточнили в мэрии.