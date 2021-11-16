890 семей переселили из аварийного жилья в Волгоградской области

Волгоградцы меняют трущобы на новостройки. Фото: АВО

В 2021 году уже 890 жителей аварийных домов Волгоградской области получили новые квартиры или выплаты в рамках программы переселения. До конца года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» новоселами станут еще 580 семей, сообщили в облстрое.

- Все квартиры приобретаются с полной отделкой: обои, линолеум, отделка потолка, сантехника, радиаторы, межкомнатные двери, газовые или электрические плиты. Предпочтение отдается новостройкам в перспективных микрорайонах с развивающейся инфраструктурой, - рассказали в комитете строительства Волгоградской области.

В этом году расселяют аварийные дома в Волгограде, Ерзовке и Светлом Яре. Кроме того, досрочно освобождают ветхое жилье в селах Даниловского, Иловлинского и Котовского районов, где планируют расселить около 40 семей.

На сегодня идет расселение тех домов, которые признали аварийными с 1 января 2012 до 1 января 2017 года. С 2019 года, когда стартовал второй этап программы, новоселами стали 2426 человек, расселили 36,45 тысячи квадратных метров.