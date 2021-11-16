В Волгоградской области возбудили уголовное дело на главу Старополтавского района

После прокурорской проверки в Волгоградской области уголовное дело возбудили на главу Старополтавского района. Александр Мелкумов с осени 2019 до конца 2020 года давал устные указания главам сельских поселений заключить контракты с четырьмя определенными фирмами без проведения аукционов. В итоге организации освоили более 34 миллионов рублей, которые выделились на приоритетные национальные проекты «Жилье и городская среда», «Культура», и региональную программу «Развитие образования в Волгоградской области». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- По результатам прокурорской проверки материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, - отметили в прокуратуре.

На главу Старополтавского района возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Расследование было взято региональной прокуратурой на контроль.